DIRECT - Coronavirus : la France produira 100 millions de masques sanitaires par semaine en décembre

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.528 morts. En conséquence, le gouvernement a imposé le renforcement des mesures sanitaires, notamment sur le port du masque. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 813.000 morts depuis décembre dernier.

09h56

La France pourra produire 100 millions de masques sanitaires (chirurgicaux et FFP2) par semaine en décembre et n'est plus dépendante de la Chine, a indiqué mardi la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, sur CNews.

«Nous produisons 50 millions de masques sanitaires par semaine», a dit la ministre, assurant que l'objectif d'une capacité de 60 millions en octobre sera tenu. Et «nous serons à 100 millions de masques sanitaires -FFP2 et chirurgicaux- en décembre», a-t-elle poursuivi. «Nous avons donc multiplié par 30 notre production de masques sanitaires.»

Agnès Pannier-Runacher : « Nous serons à 100 millions de masques en décembre » dans #LaMatinale pic.twitter.com/xrO51OJifK — CNEWS (@CNEWS) August 25, 2020

«Nous ne sommes plus dépendants de la Chine», a ajouté la ministre, car la France peut s'appuyer sur sa production nationale et sur la production européenne. «Si la Chine ferme, nous sommes capables de faire face», a-t-elle résumé. «Le point de difficulté aujourd'hui», ce sont «les gants», dont la fabrication dépend de l'approvisionnement en latex, a noté la ministre.

09h30

Après le Royaume-Uni, qui impose une quarantaine de 14 jours aux personnes arrivant de France, l'Allemagne a placé les régions Ile-de-France, avec Paris, et Provence-Alpes-Côte-d'Azur en zones à risque.

En cause, le nombre élevé de cas d'infections au nouveau coronavirus, a annoncé lundi 24 août le ministère des Affaires étrangères.

Le ministère met en garde sur son site internet (en allemand) contre «les voyages touristiques, non indispensables» à destination de ces régions, ce qui signifie que les voyageurs revenant en Allemagne devront se soumettre à un test de dépistage et observer une quarantaine jusqu'à l'obtention du résultat.

09h04

La Corée du Sud a appelé mardi tous les établissements scolaires de Séoul et sa région à reprendre les cours en ligne à la suite d'une récente hausse des cas de coronavirus.

La Corée du Sud avait jusqu'ici réussi à juguler l'épidémie grâce à une stratégie poussée de dépistage et de traçage des contacts des personnes contaminées.

06h30

Le Pérou a franchi lundi le seuil des 600.000 contaminations au nouveau coronavirus, et l'Argentine celui des 7.000 morts, ont annoncé les ministères de la Santé des deux pays. Le Pérou recensait lundi 600.438 cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie, 6.122 de plus que la veille. Un total de 150 nouveaux décès ont été rapportés au cours des dernières 24 heures, le plus faible bilan en deux mois et demi, portant le nombre total de morts à 27.813.

L'Argentine, quant à elle, a atteint son record quotidien de décès avec 381 morts en 24 heures. Le bilan de l'épidémie est de 7.366 morts pour 350.854 cas, pour la plupart recensés à Buenos Aires.