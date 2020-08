Etats-Unis : un prêtre découvre que son propre baptême n'est pas valide

Une fâcheuse révélation. Le père Matthew Hood, un prêtre américain, a découvert au début du mois que son baptême n'était pas valide en raison d'une erreur de formulation. La plupart des sacrements qu'il a donnés, notamment les mariages, sont donc eux aussi invalides.

Le religieux, prêtre du diocèse de Detroit (Michigan), s'est rendu compte de cette anomalie après la publication d'une note de la Congrégation du Vatican pour la doctrine de la foi, en date du 6 août, précisant que dire «nous te baptisons» en lieu et place de «je te baptise» rend le sacrement invalide.

Earlier this month, following the release of a doctrinal note on baptism from the Vatican Congregation for the Doctrine of the Faith, one of our priests in the @archofdet realized he had been invalidly baptized as a baby and therefore was invalidly ordained to the priesthood. pic.twitter.com/Q201i5v0D2

— Detroit Archdiocese (@ArchofDet) August 22, 2020