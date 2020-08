DIRECT - Coronavirus : Jean-Michel Blanquer au défi d'une rentrée sous le signe du covid-19

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.544 morts. En conséquence, le gouvernement a imposé le renforcement des mesures sanitaires, notamment sur le port du masque. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 819.000 morts depuis décembre dernier.

> La France a enregistré 3.304 nouveaux cas de contaminations en 24 heures et compte 35 nouveaux foyers épidémiques.

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre et n'est plus dépendante de la Chine

> De nouvelles mesures vont être annoncées dans les Bouches-du-Rhône, où la situation est jugée «préoccupante»

06h13

Permettre à tous les élèves de reprendre le chemin de l'école tout en garantissant les meilleures conditions sanitaires : Jean-Michel Blanquer, qui fait sa rentrée mercredi, la plus délicate depuis son arrivée au gouvernement, espère concilier ces deux objectifs. Rarement, la conférence de presse de rentrée du ministre de l'Education, prévue en milieu d'après-midi, aura été aussi attendue.

Lors de ce traditionnel rendez-vous, il va en effet devoir mettre fin aux interrogations qui planent encore sur la rentrée scolaire, en plein rebond de l'épidémie de coronavirus. Une certitude : elle aura bien lieu mardi prochain, pour les quelque 12,4 millions d'élèves français, au lendemain de la rentrée des professeurs.

06h10

Le gouvernement allemand a décidé mardi de prolonger son dispositif de chômage partiel, ainsi que ses aides aux petites et moyennes entreprises, destinés à faire face aux conséquences économiques de l'épidémie.

Les partis de la coalition d'Angela Merkel, la CDU-CSU (conservateurs) et le SPD (sociaux-démocrates), ont adopté une proposition d'extension d'un an du programme de chômage partiel, ont annoncé à la presse les chefs de partis au terme de plusieurs heures de négociation à la chancellerie. Les entreprises pouvaient jusqu'ici bénéficier de ce dispositif durant douze mois. Il sera désormais applicable pendant 24 mois pour les entreprises ayant fait la demande d'ici fin 2020.

06h02

La légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt a bien contracté le coronavirus, a affirmé son agent à CNN mardi, confirmant l'information relayée par plusieurs médias la veille, et assuré que l'octuple médaillé d'or olympique, actuellement en quarantaine, "ne ressent aucun symptôme".

"Le test du Covid-19 est positif, mais Usain ne ressent aucun symptôme", a écrit Ricky Simms, l'agent de Bolt, dans un courrier électronique envoyé à la chaîne d'informations américaine. Lundi, l'ancien athlète avait annoncé sur Instagram s'être mis en quarantaine, dans l'attente du résultat de son test passé samedi.