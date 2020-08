Jacob Blake : deux morts dans des fusillades en marge des manifestations à Kenosha

La violence et l'horreur continuent à Kenosha. La ville du Wisconsin s'embrase depuis plusieurs jours après que Jacob Blake, un Noir américain, s'est fait tirer dans le dos à plusieurs reprises par des policiers. Ce 25 août, au moins deux morts et deux blessés ont été recensés dans des manifestations.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent la confusion qui régnait dans la ville, avec des gens qui courent dans tous les sens, alors que certains hommes sont blessés et que des coups de feu se font entendre. Les tensions étaient très fortes en début de soirée. Après deux nuits d'émeutes, pendant lesquelles des magasins avaient été pillés ou incendiés, des groupes d'hommes, majoritairement blancs et armés, patrouillaient dans la ville pour «assurer la protection des biens», selon un journaliste de l'AFP présent sur place.

Le shérif du comté de Kenosha a déclaré aux médias américains qu'un homme vu dans une vidéo avec un fusil était recherché par les forces de l'ordre. Selon le New York Times, la fusillade a commencé après une confrontation entre des protestataires et une milice autoproclamée qui protégeait une station essence. Les médias présents expliquent que les forces de police étaient peu nombreuses, car concentrées devant le palais de justice, où avaient lieu les manifestations la veille.

La famille appelle au calme

Outre cette fusillade, d'autres affrontements ont éclaté entre contestataires et forces de l'ordre. Des balles en caoutchouc tirées par ces dernières ont répondu aux feux d'artifice lancés par les premiers. Face à ces réactions, la famille de Jacob Blake a appelé au calme. Julia Jackson, sa mère, déclarait ainsi quelques heures plus tôt : «si Jacob savait ce qu'il se passe, la violence et la destruction, il serait très mécontent».

L'homme de 29 ans est toujours hospitalisé dans un état stable selon Ben Crump l'avocat de la famille. «Ses proches croient aux miracle, mais le diagnostic médical actuel est qu'il est paralysé», a-t-il déclaré. Sa moelle épinière serait en effet sévèrement touchée.