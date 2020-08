La Russie dévoile les images de la plus grosse bombe nucléaire de l'histoire

Des images aussi impressionnantes que violentes. La Russie a récemment déclassifié une vidéo datant de 1961, dans laquelle l'on peut voir l'explosion de la plus grosse bombe nucléaire de l'histoire lors d'un essai dans l'Arctique.

Ainsi, pendant la guerre froide, l'objectif de l'URSS et des Etats-Unis était de posséder plus d'armes de destruction massive que l'autre, mais aussi les ogives les plus lourdes possible. À ce petit jeu, ce sont les Soviétiques qui l'ont emporté avec la Tsar Bomba. Cette dernière, qui fonctionne à l'hydrogène (contrairement à celles utilisées à Hiroshima et Nagasaki, qui utilisaient du plutonium et de l'uranium), déploie une énergie de 57 mégatonnes. C'est plus de 3.000 fois plus puissant que les bombes américaines lancées sur le Japon en août 1945.

Dans la vidéo, (visible ci-dessus à partir de 22 minutes et 43 secondes), l'on peut voir comment se comporte une arme de ce type. L'éclair lumineux qui suit l'impact au sol, caractéristique d'une bombe nucléaire, reste particulièrement longtemps. Le champignon nuageux est si grand qu'il est très difficile pour la caméra de le filmer en entier.

À noter cependant que ce n'est pas la première fois que des images de cette explosion sont déclassifiées. Le document, plus complet, reste néanmoins une «belle addition» aux connaissances que le grand public peut avoir quant aux bombes nucléaires selon Alex Wellerstein, un scientifique spécialiste du sujet.

D'après le New York Times, qui cite des documents secrets de juillet 1963, les Etats-Unis auraient été dans la capacité de construire une bombe aussi, voire plus puissante que la Tsar Bomba. Cependant, la stratégie du pays a changé pendant cette période. L'Amérique a préféré se concentrer sur des bombes plus petites, donc plus transportables et utilisables par d'autres engins que les avions, comme les sous-marins. De plus, un traité a été signé entre l'URSS et les Américains pour arrêter les essais dans l'atmosphère, l'espace ou sous l'eau.