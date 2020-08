Le British Museum déplace le buste de son fondateur, ancien propriétaire d’esclaves

Le British Museum de Londres a décidé de retirer de son piédestal le buste de son fondateur, Hans Sloane. Il est désormais exposé dans une vitrine, avec des explications sur son passé de propriétaire d’esclaves.

Cette décision a été prise par le directeur du musée, Hartwig Fischer, qui a expliqué ses motivations dans une interview accordée au Daily Telegraph. «Nous ne devons rien cacher», a-t-il affirmé. Déplacer le buste du fondateur fait partie d’une volonté plus large du musée de lever le voile sur son passé, et sur la manière dont certaines œuvres ont été acquises. «Le cas de Hans Sloane et sa relation avec l’esclavage sont très importants dans ce processus. Nous l’avons retiré de son piédestal où personne ne le regardait, et nous l’avons mis dans la lumière», explique le directeur du musée.

Hans Sloane, médecin irlandais né au 17e siècle et grand collectionneur, a utilisé la fortune de sa femme, dont la famille possédait des plantations de canne à sucre en Jamaïque et utilisait des esclaves, pour constituer une collection d’objets et d’œuvres d’art, qu’il a par la suite léguée à l’Etat.

Sur certaines pièces du musée, y compris des objets rapportés par le célèbre navigateur James Cook, il sera désormais indiqué si elles ont été acquises grâce aux conquêtes coloniales ou pillages militaires. «Le dévouement à la vérité est crucial quand il s’agit d’Histoire, notamment quand l’objectif est de réécrire notre histoire à la fois compliquée, partagée, et parfois très douloureuse», a déclaré M. Fisher.

C’est pendant le confinement, lors de la montée du mouvement Black Lives Matter au Royaume-Uni et partout dans le monde, que le musée a pris la décision d’être plus transparent avec les visiteurs sur son histoire et celle de ses donateurs. «C’est ce qu’on attend des musées aujourd’hui. Les collections appartiennent aussi, en quelque sort, au public», a déclaré Neal Spencer, l’un des conservateurs de l'institution.

A travers le monde, et notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, des statues de personnages ayant eu un rôle dans l’esclavage, avaient été déboulonnées en signe d’indignation et de protestation.