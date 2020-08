Londres réclame une «enquête complète et transparente» sur l'empoisonnement de Navalny

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a réclamé mercredi une «enquête complète et transparente» sur l'empoisonnement de l'opposant au Kremlin Alexeï Navalny.

«L'empoisonnement d'Alexeï Navalny a choqué le monde. Le Royaume-Uni exprime sa solidarité envers lui et sa famille. Nous avons besoin d'une enquête complète et transparente sur ce qui s'est passé. Les auteurs (de cet acte) doivent être tenus responsables et le Royaume-Uni se joindra aux efforts internationaux pour garantir que justice soit rendue», a déclaré le dirigeant conservateur sur Twitter.

The poisoning of Alexey @Navalny shocked the world. The UK stands in solidarity with him & his family. We need a full, transparent investigation into what happened. The perpetrators must be held accountable & the UK will join international efforts to ensure justice is done.

