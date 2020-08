Pas coupée depuis 80 ans, sa dreadlock mesure aujourd'hui 5 mètres de long

C'est sans doute un record du monde. Un Vietnamien de 92 ans, qui n'a pas coupé ses cheveux depuis quasiment 80 ans, a aujourd'hui une dreadlock de 5 mètres de long sur sa tête. Sa croyance exige de ne pas toucher ce avec quoi une personne est née.

«Je crois que si je me coupe les cheveux, je mourrai. Je n'ose rien changer, même pas les peigner», a raconté à Reuters Nguyen Van Chien, qui habite un village à 80 km de Hô-Chi-Minh-Ville. «Je ne fais que les entretenir, les couvrir avec un foulard pour les garder secs, propres et beaux.»

Nguyen Van Chien, 92, sits for a portrait at his home in Tien Giang province, Vietnam, to show off his 5-metre long hair which he says has not been cut for nearly 70 years. REUTERS/@DdbYen pic.twitter.com/4uKIpQ0czd

— James Pearson (@pearswick) August 26, 2020