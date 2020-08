Affaire Jacob Blake : le policier qui a tiré les sept coups de feu identifié

Le ministère de la Justice du Wisconsin a révélé mercredi l'identité du policier ayant tiré sept balles dans le dos de Jacob Blake, un Afro-Américain de 29 ans, dimanche à Kenosha. Il s'agit de Rusten Sheskey, un officier de 31 ans.

Celui-ci travaille depuis sept ans au département de police de Kenosha, quatrième plus grande ville du Wisconsin, dans le nord des Etats-Unis. Il a été placé en «congé administratif», tout comme l'ensemble des policiers impliqués dans l'affaire, selon les autorités locales. Le communiqué du ministère de la Justice du Wisconsin souligne qu'aucun officier autre que Rusten Sheskey n'a fait usage de son arme.

Rusten Sheskey has been identified as the suspected race soldier who attempted to murder #JacobBlake by shooting him 7 times in the back pic.twitter.com/z0KAKHtFgZ

— Tariq Nasheed (@tariqnasheed) August 26, 2020