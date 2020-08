L'artiste Banksy a financé un bateau pour secourir des migrants en Méditerranée, rapporte le média britannique «The Guardian».

L'embarcation serait partie discrètement le 18 août du port de Burriana, à proximité de Valence, en Espagne. Elle se trouverait aujourd'hui au coeur de la Méditerranée et aurait secouru 89 personnes en danger, dont 14 femmes et 4 enfants.

Le navire a été nommé Louise Michel, du nom de la célèbre militante anarchiste et féministe française du XXe siècle, qui a défendu tout au long de sa vie les plus précaires. Il cherche aujourd'hui un port pour accoster ou une embarcation de secours pour transférer les passagers.

L'équipage du Louise Michel est composée d'activistes européens expérimentés, rodés aux missions d'opérations de détection et de sauvetage de rescapés. Il a déjà participé à deux missions impliquant le sauvetage de 105 personnes pris en charge ensuite par le navire Sea Watch 4 de l'ONG Médecins sans frontières. L'équipe est dirigée par la célèbre capitaine Pia Klemp, qui a navigué sur de nombreux bateaux d'ONG.

"Being in Libya is not living, it is trying to find a way to survive. From one day to the next."#SeaWatch4 has now rescued over 200 men, women & children in three separate lifesaving operations.





Exhausted, many say they never thought they would survive the #Mediterranean sea. pic.twitter.com/LDFGDzS9PA

— MSF Sea (@MSF_Sea) August 25, 2020