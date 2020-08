Bientôt un algorithme pour analyser vos rêves ?

Qui ne s'est jamais demandé ce que signifiait son dernier rêve? Alors qu'un grand nombre de personnes se réveille régulièrement avec des questions sur leur rêve de la nuit passée, un groupe de chercheurs a élaboré un programme ayant pour but d'analyser la signification de 24.000 rêves.

Pour mener à bien leur étude, les chercheurs ont mis en place un algorithme en se basant sur des rêves répertoriés dans la base de données DreamBank.net. Pour analyser les rêves, les psychologues utilisent généralement un système de notation, comme l'explique la revue Science, qui évalue chaque rêve en fonction de sa nature.

Selon les scientifiques, l'outil créé est capable «d'identifier et de quantifier les personnages, les interactions, les émotions et les rêves». Le but est principalement d'aider les psychologues à identifier les potentiels liens avec les probèmes de santé mentale ou d'anxiété chez leurs patients.

L'algorithme serait également en mesure d'analyser les différences de rêves en fonction du sexe, de l'âge et de l'état mental des personnes. Un essai pour l'instant concluant, alors que les résultats de l'outil correspondent à 76% à ceux des psychologues.

«Non seulement les rêves nous donnent des informations sur ce que l'on a fait, ils nous en donnent aussi sur qui on est [...] J'ose espérer que notre outil servira aux scientifiques du rêve pour adapter leur travail [...] Cela peut être intéressant également pour les patients qui seront en mesure de mieux comprendre leur propre vie et leur psyché», explique Luca Maria Aiello, l'un des auteurs de l'étude.