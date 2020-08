Coronavirus : «Nous produirons un vaccin avant la fin de l'année», affirme Donald Trump

«Un vaccin avant la fin de l'année.» C'est l'audacieuse promesse qu'a formulée Donald Trump jeudi soir lors de son discours de clôture de la convention républicaine organisée à Washington.

«Nous produirons un vaccin avant la fin de l'année, et peut-être même plus tôt !», s'est-il emporté après avoir formellement accepté l'investiture républicaine pour briguer un second mandat.

«Des centaines de millions de doses seront rapidement disponibles», a-t-il ajouté.

President Trump on the coronavirus pandemic: “Together we will crush the virus.” #RNC2020 pic.twitter.com/ShskQQd4PN — Cheddar(@cheddar) August 28, 2020

«Nous vaincrons le virus, mettrons fin à la pandémie et émergerons plus forts que jamais», a encore assuré le président américain.

Plus de 180.000 morts

Ces derniers mois, Donald Trump a été très critiqué pour ses atermoiements face à la pandémie dont il a longtemps promis qu'elle disparaîtrait par «miracle». Les Etats-Unis arrivent aujourd'hui en tête des pays les plus endeuillés dans le monde.

Jeudi, un nouveau palier a été franchi outre-Atlantique avec 180.527 décès pour 5.860.397 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. En 24 heures, le coronavirus a tué 931 personnes supplémentaires.