DIRECT - Coronavirus : Donald Trump promet de «terrasser» le Covid-19 avec un vaccin «cette année»

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.576 morts. En conséquence, le gouvernement a imposé le renforcement des mesures sanitaires, notamment sur le port du masque. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 820.000 morts depuis décembre dernier.

> La France a enregistré 6.111 nouveaux cas en 24 heures.

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre et n'est plus dépendante de la Chine

> Le port du masque devient obligatoire à Paris et en petite couronne ce vendredi matin à 8h.

06h30

Donald Trump a promis jeudi soir une victoire totale sur la pandémie de nouveau coronavirus grâce à la conception cette année, a-t-il assuré, d'un vaccin dont «des centaines de millions de doses seront rapidement disponibles». «Nous mobilisons le génie scientifique de l'Amérique pour concevoir un vaccin en un temps record», a-t-il affirmé.

«Nous allons disposer cette année d'un vaccin sûr et efficace et ensemble nous allons terrasser le virus», a ajouté le président-candidat.

06h15

Vingt personnes au moins ont été testées positives au coronavirus, et une grande campagne de tests est en cours, à la prison de Baie-Mahault (centre de la Guadeloupe) a-t-on appris jeudi de sources concordantes, alors que la Guadeloupe est, depuis jeudi, placée en zone de circulation active du virus, indique la préfecture.

«A ce stade aujourd'hui 11 détenus sont contaminés [...] et 9 personnels» mais «un certain nombre de résultats de tests PCR sont encore attendus dans les prochains jours», a indiqué à l'AFP, jeudi soir, Sabri Hani, directeur de cabinet du préfet de la Guadeloupe.

06h05

