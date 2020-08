DIRECT - Coronavirus : masque obligatoire à Strasbourg et dans les communes de plus de 10.000 habitants

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.576 morts. En conséquence, le gouvernement a imposé le renforcement des mesures sanitaires, notamment sur le port du masque. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 820.000 morts depuis décembre dernier.

> La France a enregistré 6.111 nouveaux cas en 24 heures.

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Le port du masque devient obligatoire à Paris et en petite couronne ce vendredi, également à Strasbourg et dans les communes de plus de 10.000 habitants

> Les cyclistes et les joggeurs vont finalement être autorisés à circuler à Paris et en petite couronne sans masque

13h53

La pandémie causée par le nouveau coronavirus a fait au moins 832.336 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11h00 GMT.

Plus de 24.509.180 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie et au moins 15.772.000 sont aujourd'hui considérés comme s'étant soldés par une guérison. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 180.857 morts pour 5.869.692 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 2.101.326 personnes ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus endeuillés sont le Brésil avec 118.649 morts pour 3.761.391 cas, le Mexique avec 62.594 morts (579.914 cas), l'Inde avec 61.529 morts (3.387.500 cas) et le Royaume-Uni avec 41.477 morts (330.368 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 86 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (85), l'Espagne (62), le Royaume-Uni (61) et l'Italie (59).

12h52

La préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, a décidé de rendre le port du masque obligatoire dès samedi 08H00 et "jusqu'au 30 septembre au moins" à Strasbourg et dans toutes les communes du département de plus de 10.000 habitants, a annoncé la préfecture dans un communiqué vendredi.

Cette obligation s'imposera aux "personnes de plus de 11 ans", mais celles "pratiquant des activités physiques, sportives et artistiques" en seront exemptées "de même que les personnes en situation de handicap", a-t-elle précisé, invoquant "une accélération inquiétante" de l'épidémie "en particulier chez les jeunes".

11h51

Angela Merkel dit s'attendre à une situation "encore plus difficile" en automne et hiver.

10h20

Emmanuel Macron est arrivé vendredi matin dans les ateliers du laboratoire pharmaceutique Seqens à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), pour un déplacement sur le thème de la souveraineté sanitaire et industrielle, a constaté une journaliste de l'AFP.

Accompagné du ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le chef de l'Etat doit inaugurer un atelier de production sur ce site qui est l'une des plus anciennes usines de principes actifs du monde (nécessaires à fabriquer des médicaments), avant un point presse prévu vers 11H00.

09h12

Le produit intérieur brut de la France, qui mesure la richesse nationale, a chuté de 13,8% au deuxième trimestre de 2020, a confirmé vendredi l'Insee.

Ce plongeon s'explique par "l'arrêt des activités non essentielles dans le contexte du confinement mis en place entre mi-mars et début mai" pour endiguer l'épidémie de Covid-19, a précisé l'Institut national de la statistique dans un communiqué, confirmant sa précédente estimation.

Après un recul du PIB de 5,9% au premier trimestre, la France est donc officiellement entrée en récession à l'issue du premier semestre.

08h30

«Il est interdit de fumer dans la rue, il est interdit d’enlever le masque», a lancé Anne Souyris, adjointe à la mairie de Paris en charge de la santé, est revenue dans la Matinale, sur CNEWS. Une décision qui scandalise déjà sur les réseaux sociaux. Cependant, la préfecture de police doit encore confirmer cette information.

#MasqueObligatoire à #Paris : «Il est interdit de fumer dans la rue», annonce Anne Souyrishttps://t.co/oMHbAilsGD — CNEWS (@CNEWS) August 28, 2020

08h52

Les cyclistes et les joggeurs vont finalement être autorisés à circuler à Paris et en petite couronne sans masque, dont le port obligatoire pour les piétons entre en vigueur vendredi matin, a annoncé la préfecture de police. "Le port du masque ne sera pas exigé" pour les personnes "exerçant une activité physique au titre de la course à pied ou du vélo", a-t-elle fait savoir dans un communiqué. La préfecture accède ainsi à la demande de la mairie de Paris, qui souhaitait une dérogation en ce sens.

06h30

Donald Trump a promis jeudi soir une victoire totale sur la pandémie de nouveau coronavirus grâce à la conception cette année, a-t-il assuré, d'un vaccin dont «des centaines de millions de doses seront rapidement disponibles». «Nous mobilisons le génie scientifique de l'Amérique pour concevoir un vaccin en un temps record», a-t-il affirmé.

«Nous allons disposer cette année d'un vaccin sûr et efficace et ensemble nous allons terrasser le virus», a ajouté le président-candidat.

06h15

Vingt personnes au moins ont été testées positives au coronavirus, et une grande campagne de tests est en cours, à la prison de Baie-Mahault (centre de la Guadeloupe) a-t-on appris jeudi de sources concordantes, alors que la Guadeloupe est, depuis jeudi, placée en zone de circulation active du virus, indique la préfecture.

«A ce stade aujourd'hui 11 détenus sont contaminés [...] et 9 personnels» mais «un certain nombre de résultats de tests PCR sont encore attendus dans les prochains jours», a indiqué à l'AFP, jeudi soir, Sabri Hani, directeur de cabinet du préfet de la Guadeloupe.

06h05

Le port du masque devient obligatoire à Paris et en petite couronne dès ce vendredi matin à 8h.