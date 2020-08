Jacob Blake est menotté sur son lit d’hôpital selon sa famille

Jacob Blake, un homme noir de 29 ans qui s'est fait tirer sept fois dessus par des policiers de Kenosha dans le Wisconsin, est toujours hospitalisé. Sa famille affirme que le jeune homme, paralysé, est menotté à son lit d'hôpital.

L'oncle de Blake a en effet raconté à CNN jeudi que le père de Blake s'était rendu à l'hôpital de Wauwatosa, dans le Wisconsin, où son fils est pris en charge après une récente opération. Or, en arrivant sur place, il a indiqué avoir eu «le cœur brisé» en constatant que son fils était menotté.

«C'est une insulte à la blessure», a déclaré Justin Blake, l'oncle de la victime. «Il est paralysé et ne peut pas marcher et ils l'ont menotté au lit», a-t-il poursuivi.

Interrogé par un journaliste sur cette question, Tony Evers, le gouverneur du Wisconsin, s'est montré surpris et a affirmé ne pas comprendre. «Je ne comprends pas personnellement pourquoi cela serait nécessaire», a-t-il déclaré.

Andrew Yang, ancien candidat démocrate à l'élection présidentielle, qui a pu rencontrer le père de Jacob Blake, a rapporté certains de ses propos. L'homme a affirmé que son fils était conscient et que sa première question lorsqu'il s'était réveillé avait été la suivante : «Papa, pourquoi m'ont-ils tiré dessus tant de fois ?».

When asked what message I could share on his family's behalf, #JacobBlake Sr. said to me, "Tell them my son is a human being."

I just spoke to #JacobBlake Sr. - his son is conscious. His first question after he woke up was "Daddy, why did they shoot me so many times?" He wept to his father. He has restraints on even though he can't move his legs.

— Andrew Yang(@AndrewYang) August 27, 2020