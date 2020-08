Même en tant que Première dame, Michelle Obama s’est toujours sentie «invisible face aux personnes blanches»

Malgré son statut de Première dame des Etats-Unis pendant huit ans, Michelle Obama n'a pas été épargnée par le racisme. Dans le dernier épisode de son podcast, elle se remémore les scènes de vie qui l'ont marquées, alors qu'elle tentait de passer incognito dans la rue.

Dans une conversation intimiste avec ses trois meilleures amies Denielle Pemberton-Heard, Dr. Sharon Malone et Kelly Dibble, Michelle Obama est revenue sur ses années à la Maison Blanche, qui lui ont permis de réaliser qu'elle était avant tout perçue par les autres comme une femme noire. «Quand j'étais en mode incognito, et que je promenais mes chiens sur le canal, les gens s'approchaient pour caresser les chiens mais ne me regardaient jamais dans les yeux. Ils ne savaient pas que c'était moi», a-t-elle expliqué.

L'épouse de Barack Obama a également raconté une scène dont elle se souvient dans les moindres détails, alors qu'elle rentrait d'un match de foot avec ses deux filles Sasha et Malia, et qu'une femme blanche s'est postée devant elle dans la queue, comme si de rien n'était. «Nous nous étions arrêtées pour acheter des glaces et j'avais demandé aux services secrets de se mettre à l'écart, car nous essayions de passer une soirée normale. Quand je suis seulement une femme noire, je remarque que les personnes blanches ne me voient pas», s'est souvenue Michelle Obama. Puis de poursuivre : «Je lui ai dis 'Excusez-moi, vous ne nous voyez pas qu'on est là ? Elle ne s'est pas excusée, ne m'a même pas regardée, elle ne m'avait pas reconnue. Tout ce qu'elle a vu c'était une femme noire, ou un groupe de noirs».

Depuis plusieurs semaines, les questions de violences et injustices subies par la communauté noire-américaine sont au coeur des débats aux Etats-Unis. Dernière affaire en date : un policier de Kenosha, dans le Wisconsin, a tiré à sept reprises sur Jacob Blake, un noire-américain de 29 ans. Jacob Blake, qui a survécu, est actuellement hospitalisé et menotté à son lit d'hôpital.