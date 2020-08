Vidéo: la réaction de Melania Trump après le discours d'Ivanka fait beaucoup parler

Lors de l'épilogue de la convention nationale républicaine, ce jeudi 27 août, Donald Trump a été réinvesti par le parti pour briguer un second mandat à la tête des Etats-Unis.

Avant son discours d'investiture, le candidat a été introduit par sa fille Ivanka Trump. Au moment de quitter l'estrade, sa belle-mère, Melania Trump lui a adressé un grand sourire... qui s'est décomposé peu à peu en une grimace glaçante. Ivanka Trump l'aurait - semble-t-il- snobée... au vu et au su de tous les observateurs.

UN REGARD COLERIQUE

«C'était tellement bizarre», a réagi l'humoriste américaine Dana Goldberg, qui a isolé la séquence et diffusé la vidéo sur Twitter (vue plus de 8 millions de fois). Le brusque changement d'attitude de Melania Trump a suscité une abondance de commentaires d'internautes, alimentant les rumeurs d'une profonde mésentente entre la «Première dame» et la «Première fille».

«Est-ce que Melania vient de rouler des yeux à l'attention d'Ivanka ?», s'est interrogé un internaute.

«Sa haine pour Ivanka Trump brûle autant qu'un millier de soleils» ironise une internaute, avec un photomontage.

«Je ne peux pas m'arrêter de regarder. C'est ma nouvelle vidéo préférée. Je la regarde en boucle, en boucle, en boucle», commente une autre internaute.

DES REVELATIONS A VENIR ?

Selon People magazine, Stephanie Winston, une amie de Melania Trump, s'apprête à publier son livre de mémoires Melania & moi. Elle y fera «des révélations chocs» sur la relation houleuse entre la Première dame et sa belle-fille.