DIRECT - Coronavirus : 200 à 300 manifestants anti-masques se réunissent à Paris

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.596 morts. En conséquence, le gouvernement a imposé le renforcement des mesures sanitaires, notamment sur le port du masque. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 820.000 morts depuis décembre dernier.

> La France a enregistré 7.379 nouveaux cas en 24 heures.

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Le port du masque est devenu obligatoire à Paris et en petite couronne mais également à Strasbourg et dans les communes de plus de 10.000 habitants

15h42

Entre 200 à 300 personnes se sont rassemblées dans le calme samedi à Paris pour dénoncer le port obligatoire du masque aux cris de «liberté, liberté !» et avec le soutien de quelques «gilets jaunes», a constaté un journaliste de l'AFP. Réunis à partir de 13h place de la Nation, ils ont notamment accusé le gouvernement de «manipuler les gens par la peur» et d'imposer le masque dans plusieurs grandes villes «sans aucune justification scientifique».

Il s'agit d'une des premières mobilisations de militants anti-masques en France où ils peinent à sortir de l'ombre, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne où une manifestation «anticorona» a réuni samedi quelque 18.000 personnes à Berlin. A Paris, les manifestants ont rapidement été encerclés par plusieurs dizaines de policiers, dont certains ont dressé des contraventions de 135 euros pour non port du masque.

Parmi les manifestants se trouvent plusieurs «gilets jaunes» qui ont exprimé leur solidarité et notamment critiqué le fait que le masque n'est pas gratuit. «C'est une justification de plus pour ne pas l'imposer et faire payer le peuple», a expliqué l'un d'eux.

13H40

La police berlinoise a appelé samedi à la dispersion de la manifestation d'opposants au port du masque et aux mesures de restrictions contre la pandémie de Covid-19, les quelque 18.000 participants n'ayant pas respecté les gestes barrière.

«La distanciation minimum n'est pas respectée par la plupart (des manifestants) malgré les demandes répétées» des forces de l'ordre, a indiqué la police, «c'est pourquoi il n'y a pas d'autre possibilité que de dissoudre le rassemblement».

12H22

Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a indiqué samedi ne pas exclure d'introduire de nouvelles restrictions en Angleterre en cas de deuxième vague de nouveau coronavirus cet hiver, qui pourrait faire 85.000 morts selon un rapport gouvernemental.

«Si les cas augmentent à nouveau, nous devrons recourir à des confinements locaux très étendus ou prendre des mesures supplémentaires au niveau national. Nous ne l'excluons pas, même si nous ne voulons pas voir ça», a expliqué le ministre dans le quotidien The Times.

Il a estimé qu'une deuxième vague était «évitable» mais que ce n'était «pas facile». «Voici le pire scénario raisonnablement envisageable: une mauvaise (saison de) grippe et une hausse des cas de coronavirus, les gens passant plus de temps à l'intérieur», a-t-il détaillé.

Pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie, le Royaume-Uni recense près de 41.500 morts pour plus de 331.000 cas positifs. Chacune des nations constitutives, comme l'Angleterre et l'Ecosse, y décide de ses propres mesures pour faire face à la pandémie.