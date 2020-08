L'équipage du bateau Louise Michel financé par Banksy appelle au secours

Le bateau humanitaire financé par Banksy, le Louise Michel, a sauvé 130 migrants à bord d'un canot pneumatique à la dérive ce vendredi 28 août. Son équipage appelle à l'aide les pays européens pour trouver un port d'accostage.

«Nous ne sommes pas en mesure de continuer à naviguer de façon sécurisée et aucun navire ne vient à notre secours», alertent-ils, avant d'implorer : «Nous avons besoin d'assistance immédiate».

We repeat, #LouiseMichel is unable to safely move and nobody is coming to our aid. The people rescued have experienced extreme trauma, it's time for them to be brought to a #PlaceOfSafety . We need immediate assistance.

Surpeuplée, l'embarcation se trouve aujourd'hui en extrême danger. 33 réfugiés sont dans l'impossibilité de monter à bord et se trouvent aujourd'hui dans un canot de sauvetage amarré.

Le jeudi 27 août, le Louise Michel avait déjà récupéré 89 naufragés après l'alerte d'un avion de secours. Il compte désormais 219 rescapés à bord et dix membres d'équipage.

24h after they were rescued, the 89 survivors are safe onboard the #LouiseMichel.



After dealing with dehydration, fuel burns and injuries from the torture they suffered in Libya, they have a moment of respite. Together with the crew, they are waiting for a Port of Safety. pic.twitter.com/jJpJaHt3NB

— LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 28, 2020