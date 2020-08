DIRECT - Coronavirus : plus de 25 millions de cas déclarés dans le monde

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.596 morts. En conséquence, le gouvernement a imposé le renforcement des mesures sanitaires, notamment sur le port du masque. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 820.000 morts depuis décembre dernier.

> La France a enregistré 5.453 nouveaux cas en 24 heures.

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Le port du masque est devenu obligatoire à Paris et en petite couronne mais également à Strasbourg et dans les communes de plus de 10.000 habitants

7H55

Le ministre allemand de l'Intérieur a dénoncé dimanche comme «innaceptable» les déparages observés la veille à Berlin lors d'une grande manifestation contre les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, avec 300 interpellations et une tentative de siège du Parlement national.

Voir notamment des «extrémistes et des fauteurs de troubles» tenter de pénétrer de force dans la bâtiment du Reichstag, siège de la chambre des députés et «centre symbolique de notre démocratie» est «incacceptable», a prévenu Horst Seehofer, dans l'édition dominicale du quotidien Bild.

6H30

Plus de 25 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié en Amérique, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 04h20 GMT. Au total, au moins 25.029.250 cas, dont 842.915 décès, ont été déclarés. Près de 4 cas sur 10 se situent aux Etats-Unis et au Brésil, les deux pays les plus touchés avec respectivement 5.960.652 cas (182.760 décès) et 3.846.153 cas (120.262 décès).

Le rythme de la pandémie semble se stabiliser dans le monde, avec un million de cas supplémentaires détectés environ tous les 4 jours depuis mi-juillet.

1H47

L'Argentine a dépassé samedi le seuil des 400.000 contaminations au Covid-19, enregistrant un record de 9.230 nouveaux cas en 24 heures et 82 décès, a annoncé le ministère de la Santé. Le bilan de l'épidémie dans ce pays de 44 millions d'habitants s'établit à 8.353 morts pour 401.226 cas.

Ce chiffre élevé de cas supplémentaires en une seule journée intervient au lendemain de l'annonce par le gouvernement de la prolongation jusqu'au 20 septembre de certaines mesures de confinement.

Si les rassemblements en espaces clos restent interdits, les autorités ont cependant autorisé vendredi, dans tout le pays, les rassemblements jusqu'à 10 personnes en plein air, à la condition de porter un masque et de respecter une distanciation sociale de deux mètres.

1H13



Six mois après avoir recensé son premier cas de Covid-19, le Brésil a atteint samedi le seuil des 120.000 morts liés à l'épidémie, a annoncé le ministère de la Santé. Le nombre de décès officiellement enregistré s'élève exactement à 120.262, après les 758 recensés lors des dernières 24 heures. Les contaminations ont parallèlement augmenté de 41.350, pour atteindre le total de 3.846.153. Peuplé de 212 millions d'habitants, le plus grand pays d'Amérique latine est le deuxième le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus, derrière les Etats-Unis.