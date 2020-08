DIRECT - Coronavirus : près de 6 millions de cas aux Etats-Unis

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.596 morts. En conséquence, le gouvernement a imposé le renforcement des mesures sanitaires, notamment sur le port du masque. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 840.000 morts depuis décembre dernier.

> La France a enregistré 5.453 nouveaux cas en 24 heures.

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Dans le monde, plus de 25 millions de personnes ont été contaminées

08h53

Les écoles d'Auckland ont rouvert leurs portes lundi matin, alors que la plus grande ville de Nouvelle-Zélande émergeait de près de trois semaines de confinement, les autorités affichant leur confiance quant au reflux de la deuxième vague épidémique. Les habitants de la grande ville de l'Île du Nord pouvaient de nouveau sortir de chez eux, mais les rassemblements de plus de dix personnes, en dehors des écoles, restaient interdits. Le port du masque est par ailleurs obligatoire dans les transports en commun dans tout le pays.

06h50

L'Australie a recensé moins de 100 nouveaux cas de coronavirus lundi, pour la première fois en deux mois, ce qui permet d'espérer un reflux durable de la deuxième vague épidémique qui s'est concentrée dans la région de Melbourne. L'Etat du Victoria, dont Melbourne est la capitale, n'a enregistré que 73 nouveaux cas lundi, alors qu'au plus fort de la crise, plus de 700 nouvelles contaminations apparaissaient fin juillet en 24 heures.

Des restrictions sont imposées depuis plusieurs semaines aux habitants de la ville, y compris un couvre-feu nocturne et la fermeture de tous les commerces non essentiels jusqu'au 13 septembre.

03h13

Les Etats-Unis frôlent les 6 millions de cas de contamination par le coronavirus, selon le comptage publié dimanche par l'université Johns Hopkins, qui fait autorité. Le total des cas enregistrés est de 5.993.668, a indiqué cette université de Baltimore (Maryland), dans le nord-est des Etats-Unis.

Selon son comptage, le nombre des décès liés au coronavirus aux Etats-Unis est de 183.034, et 2.153.939 personnes sont considérées comme guéries du Covid-19. Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus lourdement affecté au monde par la pandémie en chiffres absolus, à la fois en termes de contaminations et en termes de décès.