Elle marche 780 km pour défendre l'accès à la randonnée pour tous

Un exploit à la hauteur de sa détermination. Patricia Cameron, une Américaine, a récemment accompli un périple impressionnant pour sensibiliser aux inégalités d'accès aux randonnées.

Partie de la ville de Denver, cette trentenaire a rallié à pied celle de Durango, environ 780 km plus loin. Sans compter les nombreux dénivellés de ce qui est appelé le «Colorado Trail», à travers cet Etat très montagneux de l'ouest des Etats-Unis. Une performance réalisée malgré de nombreuses ampoules, foulures et autres bobos.

I DID IT!!! I WALKED FROM DENVER TO DURANGO!! pic.twitter.com/UNQzlmxsLk

— Patricia A Cameron (@COBlackpacker) August 27, 2020