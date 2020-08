Etats-Unis : il tente de vendre sa belle-fille de 4 ans dans une station-service

Harry Day, un jeune Américain de 29 ans a été arrêté ce dimanche 30 août dans le Kentucky, pour tentative de «trafic d'être humain». Sous l'emprise de la drogue, il s'était lancé dans une entreprise macabre.

Dans une station-service de Corbin, au sud-est des Etats-Unis, l'homme a été vu en train d'essayer de vendre sa belle-fille de 4 ans contre une somme de 2.500 dollars (2.000 euros). Une personne a donné l'alerte et transmis sa plaque d'immatriculation et sa description physique à la police du Kentucky.

Grâce à ces renseignements, les agents ont pu suivre le véhicule du suspect jusqu'à son domicile, où se trouvaient la mère et l'enfant. Dans un communiqué, ils ont indiqué qu'ils avaient «trouvé de la métamphétamine et du matériel pour se droguer» lors des fouilles.

Le prévenu a reconnu qu'il avait fumé du crystal meth le jour-même avec sa compagne de 26 ans Gertrude Henson, la mère de la fillette.

L'HOMME A PLAIDE COUPABLE

Harry Day a été transféré au centre de détention Knox et inculpé pour tentative de «trafic d'être humain sur une personne mineure» et «conduite en état d'ivresse». Il a plaidé coupable devant le Tribunal ce lundi et a été condamné à 360 jours de prison. Le Daily Mail rapporte qu'il était déjà connu défavorablement des services de police.

Sa compagne, mère de deux enfants, a été inculpée pour «possession de methamphetamine», «possession de matériel de drogue», et «double mise en danger de personnes mineures».