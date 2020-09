Cardi B devient la nouvelle égérie de Balenciaga

Une nouvelle aventure pour Cardi B. La rappeuse américaine est devenue ce 1er septembre le nouveau visage de la maison de mode Balanciaga.

La maison française a dévoilé des images de sa collection automne-hiver 2020 avec la musicienne comme égérie. «La créativité dont a fait preuve le réseau de la marque a été une source d'inspiration pour cette série qui enrôle des membres de l'équipe créative (...) ainsi que des muses incluant Cardi B et Eliza Douglas», détaille un communiqué de Balenciaga. Cette dernière est une artiste peintre et créatrice américaine qui travaille depuis plusieurs mois avec la marque.

Grâce à ce nouveau partenariat, Cardi B, ancienne stripteaseuse, a pu partager sur son compte Instagram une photo de la campagne publicitaire affichée sur l'une des façades du Louvre à Paris. «Je me rappelle ce que j'avais ressenti en me voyant sur une pancarte à Time Square mais PARIS ! J'aimerais être là pour voir ça en personne !», a-t-elle écrit sur le réseau social.

Ce nouveau rôle montre la popularité planétaire gagnée par Cardi B ces dernières années. Son dernier clip, WAP, a été visionné plus de 158 millions de fois sur YouTube en moins d'un mois, malgré une forte polémique pour son caractère très cru. Autre preuve de son influence, elle est proche du parti démocrate aux Etats-Unis, et a participé à des clips promotionnels sous la forme d'interview pour encourager les plus jeunes à aller voter pour l'élection présidentielle du 3 novembre prochain.