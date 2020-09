Un homme noir tué par la police à Los Angeles après une altercation avec la police

Une affaire qui pourrait raviver les tensions ? Un homme noir a été tué ce 31 août à Los Angeles après une violente altercation avec des policiers.

L'incident a débuté dans l'après-midi. Des policiers ont demandé à l'homme de s'arrêter pour avoir enfreint le code de la route sur un vélo. Identifié comme s'appelant Dijon Kizzee par le mouvement Black Lives Matter de Los Angeles, le suspect aurait refusé, abandonné son véhicule et se serait enfuit, selon le shérif du comté Brandon Dean.

His name is #DijonKizzee and LA County Sheriffs stole his life.



Stand for him. Stand with the community on 109th & Budlong RIGHT NOW.



*White folks, please defer to Black leadership. #BlackLivesMatter

— #BlackLivesMatter-LA (@BLMLA) September 1, 2020