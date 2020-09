DIRECT - Coronavirus : la Colombie dépasse les 20.000 morts

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.661 morts. En conséquence, le gouvernement a imposé le renforcement des mesures sanitaires, notamment sur le port du masque. Dans le monde, plus de 845.000 personnes sont décédées du Covid-19, depuis décembre dernier.

> La France a enregistré 4.982 nouveaux cas en 24 heures

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Le port du masque est obligatoire dans les entreprises et dans les écoles à partir de 11 ans depuis le 1er septembre

05h59

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a annoncé mardi la prolongation des restrictions aux frontières de l'archipel jusqu'au 27 mars 2021 pour se protéger du coronavirus dont il est jusqu'à présent indemne. Seuls 23 cas de Covid-19 ont été recensés dans cette collectivité d'outre-mer française du Pacifique sud de 270.000 habitants dont aucun local, et tout est fait de sorte que le virus ne circule pas et que les habitants y mènent une vie normale.

04h40

L'Australie est entrée en récession pour la première fois depuis 1991 après avoir vu son PIB reculer de 7% au deuxième trimestre en raison de l'épidémie de coronavirus, selon des chiffres officiels publiés mercredi.

03h35

La Colombie a annoncé avoir franchi le seuil des 20.000 morts en près de six mois, juste au moment où le gouvernement assouplit les mesures visant à contenir la pandémie.

La Colombie est le troisième pays le plus touché d'Amérique latine, en nombre d'infections, et le quatrième, en nombre de décès liés au coronavirus. Le ministère de la Santé colombien vient d'enregistrer 389 nouveaux décès du Covid-19, portant le bilan à 20.052 morts depuis la détection du premier cas le 6 mars.