Onlyfans : l'arrivée des stars sur le site ne plaît pas aux travailleuses du sexe

Bella Thorne ne s'est pas fait que des amies. L'actrice, ancienne star de Disney Channel, s'est attirée les foudres des travailleuses et travailleurs du sexe sur OnlyFans.

Pour rappel, le site permet à n'importe quel internaute de vendre des photos ou des vidéos dénudées, voire pornographiques, contre des abonnements payants. Il est d'ailleurs plébiscité par des actrices X qui peuvent ainsi contrôler plus facilement leur contenu, et obtenir un complément de salaire lorsque les rentrées d'argent ne sont pas au rendez-vous. C'est grâce à cela que Bella Thorne avait récolté 2 millions de dollars sur la plateforme. D'autres stars comme Cardi B ou Blac Chyna se sont lancées sur ce «réseau social du porno».

Seul problème, celles qui utilisaient Onlyfans pour vivre, financer leurs études, ou se faire connaître dans le milieu, n'ont pas apprécié de voir débarquer ces célébrités qui n'avaient pas un besoin d'argent très important. D'autant que la popularité de Bella Thorne aurait contraint le site à changer sa manière de rémunérer les créateurs et créatrices de contenu.

Des restrictions pour les créateurs de contenu

Ainsi, l'actrice avait promis une photo de nue en échange de 200 dollars. Seul problème, elle apparaissait en bikini, ce qui a créé une polémique, et forcé Bella Thorne à s'excuser sur Twitter. Cependant, entre-temps, OnlyFans a descendu le prix maximum de vente d'une photo ou d'une vidéo privée à 50 dollars, et les pourboires à 100 dollars. De plus, alors que les paiements arrivaient sur le compte des concernés sept jours après, il faudra désormais attendre trente jours.

Ces restrictions représentent un vrai coup dur pour celles et ceux qui gagnaient de l'argent sur le site. Plusieurs se sont d'ailleurs plaint sur les réseaux sociaux ou dans des interviews. «Voir une célébrité gentrifier une plateforme et gagner des sommes d'argent obscènes sans prendre en compte la situation critique des travailleurs du sexe est une vraie claque au visage», déclare ainsi à Rolling Stone Aussie Rachel, qui publie du contenu sur OnlyFans. «Bella, merci pour les excuses, mais tu peux les garder. Ce n'est plus assez d'avoir des bonnes intentions. Nous avons besoin d'action», a écrit dans une tribune sur The Independant Lydia Caradonna, travailleuse du sexe et activiste. Le 30 août, Bella Thorne a expliqué qu'elle allait rencontrer la direction d'OnlyFans pour tenter de comprendre ce qu'il s'était passer, et tenter d'y remédier. Reste à savoir si elle y parviendra.