Soleil : Voici les images les plus précises obtenues par un télescope européen

Le Soleil comme vous ne l'avez jamais vu. Un télescope européen a réussi à prendre des photos très précises de la surface de l'étoile. Ces dernières ont été dévoilées le 1er septembre.

Ainsi, grâce au télescope solaire GREGOR, situé dans les Îles Canaries et construit par l'Allemagne, les photos arrivent à capturer des détails ne mesurant pas plus de 50 kilomètres. Un véritable exploit pour un astre possédant un diamètre d'1,4 millions de kilomètres. À titre de comparaison, Mars, qui est mieux connu des agences spatiales, ne fait «que» 6.779 kilomètres.

Les scientifiques pourront étudier plus précisément les taches solaires, plus facilement visibles grâce aux clichés. Ces zones, plus sombres que le reste de la surface, sont des endroits aux températures moins élevées. D'autres phénomènes comme les éruptions et les champs magnétiques pourront être observés. «En comprenant le magnétisme du Soleil, nous pouvons comprend son influence sur la Terre et diminuer les dégâts sur les satellites», explique ainsi dans un communiqué l'Insituti Leibniz pour la physique solaire, à l'origine de la découverte.

Ces photos ont été publiés quelques semaines seulement après les clichés pris par un satellite en orbite autour de l'étoile, le Solar Orbiter. Ainsi, l'objet de l'Agence spatiale européenne a pu s'approcher à 77 millions de kilomètres du Soleil pour faire ses photos. L'objectif, à terme, pour Solar Orbiter est de s'approcher à 42 millions de kilomètres, ce qui permettrait à nouveau d'avoir des images d'une très grande précision.