Vidéo : une bagarre éclate entre deux passagères et retarde un vol

Une bagarre entre deux jeunes femmes a retardé le départ d'un vol Delta de l'aéroport LaGuardia de New York, le 30 août.

Sur les images d'une passagère, Destiny Davis, on voit nettement les deux jeunes femmes en venir aux mains dans le couloir de la porte d'embarquement, sous le regard dépité du personnel de bord et des autres voyageurs. Destiny Davis a publié l'extrait sur Twitter, en expliquant : «Vol retardé en raison d'une bagarre à la porte d'embarquement… génial».

@Delta flight delayed due to a fight on the gate...great pic.twitter.com/XMzrKUtwfM — Destiny Yemayá Davis | Marketing Strategist (@afro_eclectic) August 30, 2020

Les deux femmes étaient sur le point de monter à bord d'un vol à destination d'Atlanta lorsqu'elles se sont battues, allant jusqu'à tomber au sol tout en s'administrant de violents coups de poing.

Destiny Davis a déclaré que ces dernières étaient de la même famille, «soit des cousines, soit des sœurs». «Viens chercher Aaliyah, elle se bat», peut-on entendre hors caméra, avant qu'une femme et un homme ne s'approchent d'elles.

«Quand elles ont commencé à se battre, personne n'est intervenu et la police a mis un certain temps à se présenter à notre porte», a déclaré Destiny Davis. «Ils les ont emmenées tranquillement mais l'avion a été retardé de près de 30 à 40 minutes et nous avons dû attendre qu'ils trouvent les bagages des deux passagères avant de partir.»