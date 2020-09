Les pilotes de ligne ont l'habitude de partager le ciel avec des oiseaux ou, plus récemment, des drones. Mais cette fois, c'est un homme en jetpack qui a été aperçu par des pilotes de la compagnie Ame­ri­can Airlines, en train de voler à plus de 1.000 mètres d’al­ti­tude aux abords de l’aé­ro­port de Los Angeles (LAX), a rapporté le New York Times.

La chaîne de télé­vi­sion Fox 11 Los Angeles, a obtenu des trans­mis­sions radio entre un pilote et la tour de contrôle, affir­mant avoir vu un «gars en jetpack» à moins de 300 mètres de son cock­pit, alors qu’il volait à 1.000 mètres d’al­ti­tude.

«Nous venons de voir un type passer devant nous en jetpack»

Un autre pilote de SkyWest Airlines a confirmé cette étonnante vision à la tour de contrôle : «Nous venons de voir un type passer devant nous en jetpack», a-t-il déclaré. Son iden­tité est encore inconnue, et le FBI enquête sur cette af­faire mystérieuse.

Seth Young, pilote et professeur d'aviation à l'Ohio State University, a déclaré qu'il était «très dangereux» de voler si près d'un avion, en particulier dans l'espace aérien très fréquenté près de l'aéroport international de Los Angeles, rapporte le New York Times. «Le risque est évidemment d'avoir une collision avec cet avion ou un drone, ou que la personne soit ingérée dans un moteur», a-t-il ajouté. «Nous avons également ces problèmes avec les oiseaux qui volent dans un espace aérien encombré.»

Les pilotes auraient-ils pu se tromper ? Seth Young a déclaré qu’il «ne contesterait pas la perception d’un pilote», car ils ont une excellente vision et sont formés pour repérer de petits objets dans l’air.

Des vols de plus en plus longs

A l'époque, il y a environ dix ans, les jetpacks étaient autorisés à faire des «vols» de moins d’une minute uniquement, à très basse alti­tude. De nos jours, ils sont capables de main­te­nir un vol de huit à dix minutes à haute alti­tude. Le principal problème est la consommation de carburant : la plupart des jetpacks ne sont pas équipés pour voler plus de quelques minutes, ce qui les empêche de monter très haut.

Mais bien que l'al­ti­tude de 1.000 mètres semble énorme pour un jetpack, elle n'est pas impossible. La société Jetpack Avia­tion a déclaré que l’al­ti­tude maxi­male de leur engin était de 4.572 mètres.