DIRECT - Coronavirus : Jean Castex fixe l'objectif de 160.000 emplois créés en 2021

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.686 morts. En conséquence, le gouvernement a imposé le renforcement des mesures sanitaires, notamment sur le port du masque. Dans le monde, plus de 857.000 personnes sont décédées du Covid-19, depuis décembre dernier.

> La France a enregistré 7.017 nouveaux cas en 24 heures

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Le port du masque est obligatoire dans les entreprises et dans les écoles à partir de 11 ans depuis le 1er septembre

08h24

Le Premier ministre Jean Castex a indiqué jeudi que l'objectif du plan de relance de l'économie était de créer 160.000 emplois en 2021 et prioritairement de "lutter contre le chômage". "J'espère que le plan de relance en 2021 créera 160.000 emplois. C'est notre objectif", a-t-il déclaré sur RTL. Matignon avait précédemment évoqué le chiffre de 200.000 emplois créés par le plan.

03h46

Les unités de soins intensifs sont au bord de l'asphyxie en Argentine en raison de l'épidémie de coronavirus, ont alerté mercredi les professionnels de la santé de ce pays où plus de 9.000 personnes y ont succombé.

"Le principal problème est la pénurie de personnel de soins intensifs qui, contrairement aux lits et aux respirateurs, ne peut pas se multiplier. Nous, spécialistes des soins intensifs sommes à la limite de nos forces, amincis par la maladie, épuisés par le travail continu et intense de devoir traiter de plus en plus de patients", a écrit la Société argentine de thérapie intensive (SATI) dans une lettre.

03h05

L'acteur hollywoodien Dwayne "The Rock" Johnson a annoncé que sa famille et lui avaient été testés positifs au coronavirus, mais a tenu à rassurer sur leur état de santé et a exhorté ses fans à porter un masque pour se protéger.