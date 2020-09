Donald Trump épingle Nancy Pelosi surprise sans masque dans un salon de coiffure

Donald Trump a vertement critiqué mercredi la cheffe des démocrates au Congrès américain Nancy Pelosi pour s'être rendue sans masque dans un salon de coiffure à San Francisco, où les soins en intérieur sont interdits à cause du Covid-19.

Il s’agit d’un «un coup monté» selon la présidente de la Chambre des représentants, qui affirme avoir suivi les consignes du coiffeur.

Une vidéo de surveillance montre Nancy Pelosi passer d'une pièce à l'autre dans un salon de coiffure lundi, sans masque. Or les soins restent interdits en intérieur à San Francisco, où ils viennent juste d'être ré-autorisés en extérieur seulement.

On the left: Nancy Pelosi today shaming Americans, saying "you must wear your mask." On the right: Nancy Pelosi yesterday violating covid rules for salons and not wearing a mask. https://t.co/vUfa9fsCsT pic.twitter.com/aUveM3Fn9m

Une aubaine pour le président des Etats-Unis qui a une fois de plus dégainé sur Twitter : «Nancy Pelosi la folle se fait détruire pour avoir fait ouvrir un salon de coiffure, tandis que tous les autres sont fermés, et pour ne pas porter de masque, alors qu'elle donne des leçons tout le temps à tous les autres».

Crazy Nancy Pelosi is being decimated for having a beauty parlor opened, when all others are closed, and for not wearing a Mask - despite constantly lecturing everyone else. We will almost certainly take back the House, and send Nancy packing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2020