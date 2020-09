Royaume-Uni : incendie géant dans une zone industrielle suite à une explosion

Un gigantesque incendie a détruit un bâtiment industriel à Hoo, à proximité de Rochester, dans le Kent (sud-est de l'Angleterre), au cours de la nuit du vendredi 4 septembre.

Les pompiers ont été prévenus vers 4h30 du matin, alors que les flammes montaient au ciel avec une épaisse couleur noire.

Woken up this morning with huge explosions after a chemical factory is on fire in Hoo kent pic.twitter.com/Dm351rzRWd

Dix camions de pompiers ont été dépêchés sur place pour éteindre le feu, ont indiqué les pompiers, qui ont recommandé aux habitants de fermer leurs portes et éviter la zone. «200 personnes ont été évacuées par précaution» ont-ils déclaré.

Firefighters continue to tackle a large industrial unit fire on Vicarage Lane in #Hoo, near #Rochester this morning - here’s an update from the Incident Commander, directly from the scene of the blaze.





