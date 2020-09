Fake ou pas ? Un Allemand de 26 ans explique boire sept pintes de son urine chaque jour et dit être en parfaite santé. Une «thérapie» largement controversée.

Son histoire est racontée dans les colonnes du NewYork Post. On apprend que la vie de Jan Schünemann, entraîneur sportif de profession, a été bouleversée lorsqu'il a opté pour cette pratique étonnante qu'il connaît depuis 2017.

L'homme âgé de 26 ans explique aussi tamponner sa peau d'urine (notamment son visage) et s'injecter du liquide... dans les oreilles. Jan Schünemann confesse ne plus être du tout malade. Il vante une «thérapie accessible» à tous et qui fait l'objet de plusieurs groupes Facebook lui étant dédiés.

Pour rappel, les bienfaits supposés de l'urinothérapie n'ont jamais été prouvés par la communauté scientifique. Ce qui semble néanmoins faire l'unanimité, c'est l'utilisation de l'urine comme fertilisant ou engrais, en raison de la présence d'azote et de phosphore, nutriments essentiels à la vie des plantes.