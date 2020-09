Une ferme propose de passer une nuit avec un cheval

Une chambre équestre. Une ferme située dans le comté de Cumbria, dans le nord-ouest de l'Angleterre, propose une expérience pour le moins insolite : passer une nuit en compagnie d’un...cheval.

Les propriétaires de Greenbank Farm ont en effet agrémenté leurs écuries de lits superposés, doubles ou simples, pour permettre aux clients de dormir juste à côté des équidés, et de les nourrir sans avoir à sortir de leurs draps, rapporte LADbible.

Visitors can expect good neeiigh-ts sleep — LADbible (@ladbible) September 4, 2020

Cette chambre, qui peut accueillir jusqu’à trois personnes, est également équipée d’une mini-cuisine, avec un réfrigérateur, une plaque de cuisson, un four micro-ondes, d’une table, ainsi qu’une douche et des toilettes, afin d’offrir aux visiteurs un confort de vie et une certaine indépendance.

Mais ce n’est pas tout. La ferme met également à disposition un kit de toilettage pour que les hôtes puissent partager un moment privilégié avec le cheval en peignant notamment sa crinière. Pour profiter de cette cohabitation peu commune, il faudra débourser minimum 250 £, soit environ 280 euros.