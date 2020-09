Vidéo : un ours charge un groupe de randonneurs dans le Montana

Des randonneurs ont aperçu un ours foncer vers un groupe de marcheurs avec un enfant âgé de 1 an, dans le parc national des Glaciers du Montana, aux Etats-Unis.

Le photographe Dulé Krivdich, qui se baladait dans le coin après avoir visité le lac du parc, a repéré l'animal qui s'approchait.

VIDEO: A grizzly bear running towards a group of hikers in Glacier National Park on Sunday afternoon. #glaciernationalpark #grizzly #bears #bebearaware pic.twitter.com/llZuX1AR8U — NBC Montana (@NBCMontana) August 31, 2020

Il a alors crié aux randonneurs : «Ne courez pas !», mais en voyant l'ours, ces derniers ont détalé à toute vitesse, avec leur bambin sur le dos. Le grizzly a commencé alors à les prendre en chasse mais a arrêté sa charge après quelques centaines de mètres, rapporte le DailyMail. Son intention était certainement de faire fuir les intrus hors de son territoire.

Certains internautes ont critiqué la réaction des promeneurs. Mais Dulé Krivdich a expliqué à Good Morning America que leur réaction était compréhensible : «On leur reproche d'avoir couru, mais ils avaient un enfant de 1 an sur le dos».

Quand on se retrouve face à ce type d'animal, mieux vaut ne pas le regarder dans les yeux, garder son calme, rester immobile ou reculer lentement. Si l'on a sur soi des objets tels qu'un gant ou un chapeau, il peut être utile de les jeter par terre pour distraire l'ours. En dernier recours, la personne doit se recroqueviller en boule ou s'allonger face contre terre, en utilisant les mains pour se protéger la tête et le cou et en gardant un sac à dos pour se protéger.