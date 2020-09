Coronavirus : le gel hydroalcoolique abîme-t-il les bijoux ?

La crise sanitaire a généralisé l’usage du gel hydroalcoolique. A la sortie des transports en commun ou des commerces, les Français ont pris l’habitude de se frictionner les mains quelques secondes. Un geste nécessaire pour limiter la propagation du coronavirus, mais qui n’est pas sans risques pour nos bijoux.

En effet, l’utilisation continue de ce produit désinfectant est susceptible d’abîmer les bagues et bracelets fantaisie, qui risquent de rouiller ou de s'oxyder. Les bijoux en or, en argent, et avec des pierres très dures, comme par exemple les diamants, sont quant à eux plus résistants, mais à long terme, le gel peut également affecter la brillance de l’objet.

Afin de les préserver, il est donc conseillé de retirer ses bijoux avant de se laver les mains à l’aide d’une solution, et de les nettoyer indépendamment avec de l’eau et du savon pendant au moins 30 secondes, ces accessoires étant de véritables nids à microbes. C’est pourquoi les spécialistes recommandent tout simplement de s'en passer en cette période de pandémie.