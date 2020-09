DIRECT - Coronavirus : une première semaine d'école plutôt «classique» malgré les mesures

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent. Le record du nombre de contaminés en 24 heures a été battu hier. La tant redoutée deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.686 morts.

> La France a enregistré 8.975 nouveaux cas en 24 heures, un record depuis le confinement

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Le port du masque est obligatoire dans les entreprises et dans les écoles à partir de 11 ans depuis le 1er septembre

10h21

kurt coLe photographe italien Fabio Bucciarelli a remporté samedi le Visa d'or News, le prix le plus prestigieux du festival Visa pour l'Image, pour un reportage à Bergame, ville italienne à l'épicentre de la Pandémie de Covid-19.

Visa pour l'Image, principal festival de photojournalisme au monde, a également consacré l'Américain Bryan Denton, vainqueur du Visa d'or Magazine : durant six mois, il a saisi en Inde la perturbation du cycle de l'eau par le réchauffement climatique, entre sècheresses et inondations. Ces deux reportages ont été publiés par le New York Times.

09h11

L'Inde est devenue le troisième pays au monde à franchir la barre des quatre millions de cas de coronavirus, avec un nouveau record samedi dans le pays où la pandémie ne semble pas faiblir.

Avec 86.432 nouveaux cas enregistrés samedi, l'Inde compte 4.023.179 infections, venant juste après les Etats-Unis (plus de 6,3 millions) et le Brésil (4,1 millions).

08h15

Si l'on met de côté le masque, obligatoire pour les enseignants et les élèves à partir du collège, la première semaine de reprise d'école a semblé plutôt "classique" aux professeurs interrogés par l'AFP, qui restent tout de même inquiets sur la suite de l'épidémie de coronavirus.

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer s'est déclaré satisfait de sa rentrée sous Covid. "C'est plutôt une bonne semaine, même s'il y a évidemment toujours des problèmes à noter".

Selon les derniers chiffres de son ministère, 22 établissements et une centaine de classes ont dû fermer en raison de contaminations. Mais la très grande majorité des structures scolaires (60.000 écoles, collèges et lycées) ont fonctionné normalement lors de cette reprise, qui cristallisait beaucoup de questions et d'inquiétudes.