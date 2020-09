2 heures et 30 minutes : un Autrichien bat le record de la plus longue immersion dans un bac à glaçons

Il n'a pas froid aux yeux. Josef Koeberl, un Autrichien de 42 ans, a battu samedi son propre record du monde de la plus longue immersion dans une boîte remplie de glaçons. Il a tenu pas moins de 2 heures 30 minutes et 57 secondes.

La boîte dans lequel il se tenait debout, avec un maillot de bain comme unique vêtement, avait été remplie de glaçons jusqu'à ses épaules. Plus de 200 kilogrammes de glace ont été nécessaires.

Man spends 2.5 hours in box filled with ice cubes





MELK (AP): An Austrian man beat his own record for the longest full body contact with ice cubes. Josef Koeberl managed to stay 2 hours, 30 minutes and 57 seconds inside a custom-made glass box filled with ice cubes.





— Rizwan Rehmat (@dohagames) September 5, 2020