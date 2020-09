Il commande quelques sacs de riz, un camion entier lui est livré

Une erreur de communication. Un internaute indien a raconté en temps réel sur Twitter la mésaventure de son beau-frère qui a commandé un camion de riz par accident.

Fatigué d’acheter du riz tous les jours, le mari de sa sœur avait décidé de passer une commande en gros, a rapporté jeudi sur Twitter Shiv Ramdas. Mais au lieu de recevoir quelques sacs riz, le malheureux a vu un camion rempli s’arrêter devant sa porte.

OMG my brother in law, the gift that never stops giving, was tired of being sent to get rice every day so he decided buy in bulk, talked to the shop about it, wires got crossed, now there is a literal TRUCK FILLED WITH RICE outside the house and my sister is losing her shit lmfao

