«Mulan» : Pourquoi le film est-il la cible d'appels au boycott en Asie ?

Sorti sur la plate-forme de streaming Disney+ vendredi 4 septembre, le très attendu blockbuster «Mulan» fait l'objet d'appels au boycott, lancés sur les réseaux sociaux par des militants pro-démocratie asiatiques. En cause, des propos polémiques tenus en août 2019 par la tête d'affiche du film, Liu Yifei.

En pleine période de protestations anti-Pékin à Hong Kong contre un projet de loi d'extradition controversé, l'actrice américaine d'origine chinoise avait partagé un post sur le réseau social chinois Weibo, qui avait provoqué la colère des manifestants.

«Je soutiens la police de Hong Kong. Vous pouvez tous m'attaquer maintenant. Quelle honte pour Hong Kong», avait-elle écrit, alors qu'au même moment les forces de l'ordre étaient accusées d'usage excessif de la force, réprimant violemment les manifestations à coups de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène.

Après la publication de ce message, les appels au boycott de «Mulan», dans lequel Liu Yifei joue la jeune héroïne qui se déguise en homme pour prendre la place de son père malade dans l'armée impériale chinoise, avaient fleuri sur les réseaux sociaux. Ils ont repris ces derniers jours, à l'approche du lancement du film, remake en prises de vue réelles du classique d'animation de Disney sorti en 1998.

L'un des principaux est venu de Joshua Wong, figure de proue du mouvement pro-démocratie à Hong Kong. «Parce que Disney s'incline devant Pékin et que Liu Yifei approuve ouvertement et fièrement la brutalité policière à Hong Kong, j'exhorte tous ceux qui croient aux droits de l'homme à boycotter Mulan», a-t-il écrit sur Twitter vendredi, dénonçant également le comportement de Donnie Yen, lui aussi à l'affiche de «Mulan». Ce dernier a partagé en juillet dernier un post sur Facebook pour célébrer le 23e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong, une ex-colonie britannique, à la Chine.

This film is released today. But because Disney kowtows to Beijing, and because Liu Yifei openly and proudly endorses police brutality in Hong Kong, I urge everyone who believes in human rights to #BoycottMulan. https://t.co/utmP1tIWNa

— Joshua Wong (@joshuawongcf) September 4, 2020