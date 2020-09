Vidéo : «J’ai mal quand je respire», témoigne Jacob Blake sur son lit d'hôpital

Ben Crump, l'un des avocats de Jacob Blake, a diffusé sur Twitter ce 5 septembre une vidéo dans laquelle on voit son client affaibli, sur son lit d'hôpital.

L'homme de 29 ans a été visé à sept reprises par un policier blanc à Kenosha, dans l'Etat du Wisconsin, le 23 août dernier. Les lourdes séquelles de ses blessures pourraient entraîner une paralysie à vie à partir de la taille.

#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj — Ben Crump (@AttorneyCrump) September 6, 2020

UNE DOULEUR OMNIPRESENTE

«Votre vie, et pas seulement votre vie, vos jambes dont vous avez besoin pour bouger et aller de l'avant dans la vie, tout peut vous être pris comme ça», lance-t-il, avec amertume. Le père de six enfants a subi de graves blessures à la moelle épinière. Des agrafes lui ont été posées dans le dos et l'estomac. «J'ai mal 24 heures sur 24, ce n'est que de la douleur», se confie-t-il, ajoutant : «J'ai mal quand je respire, j'ai mal quand je dors, j'ai mal quand je bouge d'un côté et de l'autre, j'ai mal quand je mange».

La victime adresse toutefois un message d'espoir à la fin de sa vidéo : «S'il vous plaît, je vous le dis, il faut changer vos vies. Nous pouvons être solidaires, rassembler un peu d'argent, rendre les choses plus faciles pour nos gens, car beaucoup de temps a été perdu».

UN NOUVEAU SYMBOLE

Jacob Blake a été visé par sept balles à bout portant, alors qu'il se rendait à son véhicule, en présence de trois de ses fils, âgés de 3 ans, 5 ans et 8 ans. La scène a été filmée par un témoin et les deux agents impliqués suspendus de leurs fonctions.

Selon la Division des enquêtes criminelles du Wisconsin, qui mène l'enquête sur les tirs du policier, Jacob Blake aurait reconnu être en possession d'un couteau. Un autre couteau aurait été retrouvé dans l'habitacle de sa voiture, rapporte CNN. D'après sa famille, il ne représentait aucun danger dans son attitude envers les policiers. «A aucun moment, Jacob Blake ne s'est montré en position de vouloir les agresser», a affirmé un autre de ses avocats Patrick Salvi Jr.

Depuis cet incident, qui fait écho à la mort de George Floyd et à de nombreuses affaires de violences policières aux Etats-Unis, des mouvements de protestation Black Lives Matter continuent de s'organiser dans le pays.