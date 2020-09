Climat : près de 50 degrés à Los Angeles, un record

Le réchauffement climatique s'accélère. Le mercure a atteint dimanche 49,4 degrés à Woodland Hills, un quartier de Los Angeles, la température la plus élevée jamais enregistrée dans la cité californienne.

Le précédent record datait du 22 juillet 2006 et s'établissait à 48,3 degrés. La branche locale du National Weather Service (NWS) a affirmé dans un communiqué que la température à Woodland Hills «pourrait encore augmenter», et que «de nombreux autres records dans la région (seraient) battus» ce lundi.

The 121° high temperature at Woodland Hills official site (Pierce College) was also the highest official temperature ever recorded in L.A. County as well as Ventura, Santa Barbara and San Luis Obispo Counties. Click the URL for more details #cawx #LAheat https://t.co/wDCq45s0No pic.twitter.com/TAZuWF2vtG

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) September 6, 2020