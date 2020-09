DIRECT - Coronavirus : l'Inde devient le 2e pays au monde en nombre de cas

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent. La tant redoutée deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.698 morts.

> Dimanche, la France a enregistré 8.550 nouveaux cas en 24 heures

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Le port du masque est obligatoire dans les entreprises et dans les écoles à partir de 11 ans depuis le 1er septembre

06h33

L'Inde est devenue lundi le deuxième pays au monde comptant le plus de cas de coronavirus, après les Etats-Unis, son bilan ayant dépassé celui du Brésil, selon des chiffres compilés par l'AFP à partir de données officielles.

L'Inde dénombre 4,2 millions d'infections depuis le début de la pandémie, selon le ministère indien de la Santé, contre 4,12 millions au Brésil et 6,25 millions aux Etats-Unis.

06h27



Les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à 2021, se dérouleront l'an prochain, indépendamment de la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi John Coates, le vice-président du Comité international olympique (CIO). Lors d'un entretien téléphonique lundi avec l'AFP, le président du comité de coordination du CIO pour les JO 2020, a affirmé que les Jeux de Tokyo auront lieu "avec ou sans" coronavirus et "débuteront le 23 juillet de l'année prochaine". "Ce seront les Jeux qui auront vaincu le Covid, la lumière au bout du tunnel", a-t-il affirmé.

06h06

Le Conseil d'Etat a entériné en grande partie dimanche des arrêtés préfectoraux imposant le port du masque généralisé à Strasbourg, 12 autres villes du Bas-Rhin et à Lyon et Villeurbanne, selon des ordonnances transmises à la presse. Le juge des référés, saisi par le ministre de la Santé, estime ainsi qu'il est "justifié que le port du masque soit imposé dans des périmètres suffisamment larges pour englober de façon cohérente les zones à risque", tout en demandant au préfet du Bas-Rhin de limiter cette obligation dans certaines communes moins denses et au préfet du Rhône d'exclure de cette contrainte les personnes pratiquant des activités physiques ou sportives.