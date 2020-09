Vidéo : un iceberg se retourne pendant que Mike Horn l'escalade, «une connerie» selon l'explorateur

«Un glaçon un tout petit peu plus grand que ceux qu'on trouve dans nos cocktails», c'est ainsi que Mike Horn décrit l'iceberg qui aurait pu lui coûter la vie. L'explorateur a publié sur Youtube une vidéo dans laquelle on le voit escalader un bloc de glace... qui finit par se retourner, le projetant dans une eau glacée.

Cette mésaventure s'est produite lors d'une expédition autour de l'île Spitzberg, dans l'archipel norvégien du Svalbard, à l'est du Groenland. Mike Horn explique avoir longtemps hésité à partager cette expérience avant d'arriver à la conclusion qu'«on apprend au travers des erreurs des autres».

Il insiste : la séquence «montre ce qu'il ne faut pas faire», c'est une «connerie» et «quand tu veux vivre longtemps il faut faire très peu de conneries». Cette vidéo montre l'explorateur et son équipe, tandis qu'ils s'approchent de l'iceberg, à bord de leur bateau. Seuls Mike Horn et l'un de ses amis s'engagent dans l'ascension du bloc de glace, tandis que le reste de la troupe reste sur l'embarcation qui s'écarte «pour faire de belles images».

Mais très vite, l'iceberg bascule, risquant d'écraser les deux grimpeurs. Heureusement, la rotation du bloc de glace provoque «une vague énorme» dans laquelle il sont aspirés, hors de la trajectoire de l'iceberg. Tandis que les personnes restées sur le bâteau s'activent pour leur venir en aide, Mike Horn et son acolyte se retrouvent dans une eau «à 2°C». «Avec les crampons, les piolets, les vêtements, l'eau, tu commences à couler», se souvient l'explorateur.

Rapidement secourus, Mike Horn et son ami s'en sont finalement bien sortis. Et ont retenu une belle leçon : «tous les icebergs doivent être considérés comme dangereux». Fidèle à lui-même, l'explorateur n'a pour autant pas l'intention d'arrêter d'escalader ces gigantesques blocs de glace. Il promet néanmoins de ne choisir à l'avenir que ceux «qui ont touché la terre, avec la base qui est solide».

Voilà plus de 30 ans que Mike Horn continue ses «bêtises partout dans le monde» et, selon lui, rien ne vaut «l'expérience et la préparation». Si ces expéditions lui permettent d'avoir «le sentiment qu'on vit vraiment la vie», l'explorateur conseille de «rester humble vis à vis de la nature».

A ceux qui se rêvent aventuriers et dont les yeux brillent quand ils écoutent ses histoires, il adresse une mise en garde : «si on veut faire des choses qui sortent de l'ordinaire, il faut être bien conscient des risques qu'on prend».