A 11 ans, il prend le volant de la voiture de sa grand-mère pour la sauver

Un futur pilote de course ? Le jeune PJ Brewer-Laye, un Américain de 11 ans vivant dans la ville d'Indianapolis, a récemment aidé sa grand-mère mal en point en prenant le volant de sa voiture.

PJ et sa grand-mère Angela étaient en train de faire une balade, lui dans une voiturette à pédales et elle à pied, lorsque la femme d'un certain âge a été prise d'un malaise, lié au manque de sucre, selon The Independant. Etourdie, affaiblie et avec des troubles de la vision, elle était dans l'incapacité de marcher et s'est appuyée contre un panneau routier.

Le garçon a alors foncé à toute vitesse pour parcourir les 2 kilomètres qui le séparaient du domicile de sa grand-mère. «J'étais contre un stop, et tout d'un coup, j'ai tourné la tête vers la droite et j'ai aperçu ma voiture, ma Mercedes, venir vers moi», a témoigné Angela.

PJ avait en effet eu l'idée d'aller chercher le véhicule de ses grands-parents, qu’il gare occasionnellement dans l’allée ou le garage (sous leur surveillance). Malgré son absence de permis, le garçon a ainsi pu reconduire son aïeule à sa maison, où il lui a vite donné les remèdes nécessaires à son rétablissement. Angela a ensuite raconté son sauvetage à une télévision locale :