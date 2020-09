Vidéo : le créneau en voiture le plus difficile au monde

Un vrai pilote. Une vidéo montrant un conducteur en train de réaliser un créneau est devenue virale sur les réseaux sociaux. Et pour cause. Cette manœuvre n’est pas à la portée de tous, tant la place est étroite et dangereuse.

Si la vidéo a autant fait réagit les internautes c’est qu’outre la taille de cet emplacement, le conducteur a pris un gros risque puisque celui-ci se trouve à quelques mètres du sol, et qu’il n’y a aucune bordure de sécurité.

Sur les images, visionnées près de 35.000 fois sur Twitter et filmées en Malaisie, on peut voir l’automobiliste jauger l'espace libre à l'avant et à l'arrière de son véhicule, et se garer en marche arrière avec une technique parfaite, le tout, en moins d’une minute.

La deuxième partie montre l’homme sortir de cette place de stationnement pour le moins improbable avec tout autant d’aisance.

That’s Malayalee Driver for you , salute his skill and confidence!





Few saw how he took out the car earlier this has both how he parked and how took it out from parking !





Kudos to the guy pic.twitter.com/JwJrCIjTyn

— Vijay Thottathil (@vijaythottathil) September 7, 2020