DIRECT - Coronavirus : les essais cliniques d'un des vaccins expérimentaux les plus avancés suspendus

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent. La tant redoutée deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.764 morts.

> La France a fait état, ce mardi 8 septembre, de 6.544 nouveaux cas en 24 heures

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Le port du masque est obligatoire dans les entreprises et dans les écoles à partir de 11 ans depuis le 1er septembre

5h58

Les essais cliniques d'un des vaccins expérimentaux les plus avancés, développé par Oxford et AstraZeneca, ont été suspendus dans la nuit de mardi à mercredi. Pour élucider un éventuel effet indésirable grave chez un participant, le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca, partenaire industriel de l'université britannique Oxford, a annoncé une pause dans les essais mondiaux de son vaccin dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et les Etats-Unis, après l'apparition d'une "maladie potentiellement inexpliquée" chez un volontaire.

04h51

La région Amérique latine et Caraïbes a franchi mardi le seuil des 300.000 morts dus à l'épidémie de coronavirus, notamment au Pérou qui a dépassé ce même jour les 30.000 décès, selon un décompte de l'AFP à partir de chiffres officiels.