La fortune d'Elon Musk fond de 16 milliards de dollars après le plongeon en Bourse de Tesla

Dure journée pour Elon Musk. Le directeur général de Tesla a vu sa fortune fondre de 16,3 milliards de dollars (13,9 milliards d'euros) mardi, après le plongeon à Wall Street de l'action du constructeur automobile.

Il s'agit de la plus forte baisse quotidienne jamais enregistrée dans l'histoire du Bloomberg Billionaires Index. Alors qu'il venait d'atteindre pour la première fois la troisième place de ce classement des plus gros milliardaires de la planète (derrière Jeff Bezos et Bill Gates), Elon Musk a chuté à la sixième position. Avec un patrimoine s'élevant désormais à 82,2 milliards de dollars (69,9 milliards d'euros), l'excentrique entrepreneur, également patron de SpaceX, s'est fait dépasser par Mark Zuckerberg, Bernard Arnault et Warren Buffett.

Un effondrement inédit de sa fortune qui s'explique par un non moins inédit recul de l'action Tesla à Wall Street. Celle-ci a perdu 21 % de sa valeur mardi, lors de la pire séance de l'histoire du constructeur de véhicules électriques haut de gamme depuis son introduction en Bourse il y a dix ans. En termes de chiffre, cette baisse représente pas moins de 80 milliards de dollars (68 milliards d'euros), soit davantage que la capitalisation boursière cumulée de General Motors et Ford.

Tesla a lourdement pâti de sa non-admission au sein de l'indice de référence de Wall Street, le S&P 500. Les investisseurs s'attendaient à ce que l'entreprise soit intégrée à ce prestigieux indice, après qu'elle a affiché un quatrième trimestre rentable consécutif en juin, l'un des critères pour y entrer. Mais le groupe à la valorisation boursière de 308 milliards de dollars (262 milliards d'euros) ne figurait pas dans la liste rendue publique vendredi dernier par S&P Dow Jones Indices.