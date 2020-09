Le plus grand camp de migrants en Grèce ravagé par un incendie

Dans la nuit de mardi à mercredi, le plus grand camp de migrants en Grèce, sur l’île de Lesbos, a été ravagé par un incendie.

Le feu s’est déclenché dans le camp de Moria, qui abritait plus de 12.000 demandeurs d’asile, détruisant la quasi-totalité des habitations de fortune des migrants. Selon les pompiers, cités par l’AFP, l’incendie n’a pas fait de victimes, seulement «quelques blessés légers avec des problèmes respiratoires dus à la fumée».

Ce mercredi matin, l’incendie se poursuivait malgré la lutte des pompiers. «L’île de Lesbos est déclarée en état d’urgence», a annoncé à la télévision publique le porte-parole du gouvernement grec, Stelios Petsas.

Selon le média allemand DW, les milliers d’habitants du camp ont fui à pieds et ont été rattrapés par la police. Ils seraient désormais bloqués sur une autoroute voisine, sous la surveillance des forces de l’ordre.

Pour l’heure, les circonstances du départ de feu restent inconnues. Plusieurs médias évoquaient la possibilité que l’incendie a pu être déclenché délibérément par des migrants pour protester contre les mesures d’isolement mises en place après la découverte de 35 cas positifs au coronavirus.

Si l’origine de l’incendie n’est pas encore déterminée avec certitude, la situation sur place est explosive. Les pompiers ont expliqué avoir été «empêché d’entrer dans le camp pour intervenir» par certains groupes de réfugiés. Ils ont ainsi dû faire appel aux forces de l’ordre pour mener leur mission. Des forces anti-émeutes ont également été dépêchées sur les lieux. Stand by Me Lesvos, une association regroupant locaux et réfugiés, a rapporté de son côté certains témoignages selon lesquels «des locaux bloquent le passage (des réfugiés) dans le village voisin».

Le camp de Moria, qui devait abriter à l’origine 2.800 personnes, accueillait près de 12.700 demandeurs d’asile lorsque l’incendie s’est déclenché. De nombreuses ONG dénonçaient régulièrement les conditions de vie dans le camp et appelaient les autorités à agir en conséquence, notamment pour les personnes les plus fragiles.